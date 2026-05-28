28 мая, 22:47

Происшествия

Трое сотрудников коммунального предприятия погибли в ДНР от удара ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Трое сотрудников коммунального предприятия погибли в Углегорске в Донецкой Народной Республике (ДНР) от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем канале в MAX.

ВСУ атаковали автомобиль ремонтной бригады ГУП ДНР "Вода Донбасса". Еще один коммунальщик, мужчина 1982 года рождения, получил крайне тяжелые ранения. За его жизнь борются медики.

С начала суток, 28 мая, от ударов беспилотников ВСУ по республике пострадали еще четверо мирных жителей. Киев атаковал трассу Харцызск–Иловайск, Никитовский район Горловки, Амвросиевку.

Ранее мужчина и женщина погибли при атаке украинского дрона на автомобиль в селе Новая Таволжанка в Белгородской области. В результате ЧП автомобиль был сильно поврежден. Также посечено остекление расположенного рядом коммерческого объекта.

происшествиярегионы

