28 мая, 12:57

Происшествия

ВСУ ударили по детскому саду в Энергодаре

Фото: телеграм-канал "Пухов LIVE"

Украинские военные атаковали территорию детского сада в Энергодаре Запорожской области. Об этом заявил глава города Максим Пухов.

"Повреждена детская площадка, новые малые архитектурные формы, которые совсем недавно были установлены в рамках капитального ремонта", – передает RT слова Пухова.

Он добавил, что дошкольное учреждение только готовилось к открытию. Детей на момент атаки там не было.

Это уже не первый удар ВСУ по Энергодару за эту неделю. Мэр города 25 мая сообщал об атаке украинского БПЛА на автомобиль. В результате случившего погиб один человек. Пухов отметил, что украинские силы пытаются массировано бить по вышке сотовой связи в городе и наносить удары по гражданскому автотранспорту.

