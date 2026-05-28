Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 14:53

Политика

Токаев поблагодарил Путина за подаренных Казахстану амурских тигров

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

Переданные Россией амурские тигры являются "ценным даром" для Казахстана. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев после переговоров с Владимиром Путиным.

"Своеобразной изюминкой государственного визита президента России стало прибытие в Казахстан четырех амурских тигров. Только что вы эту церемонию видели. Выражаю сердечную благодарность вам, уважаемый Владимир Владимирович (Путин. – Прим. ред.), за реальную поддержку наших мер по реинтродукции тигров на территории Казахстана", – сказал президента Казахстана.

Токаев добавил, что граждане страны уже знают о подарке.

Путин прилетел с официальным визитом в Казахстан 27 мая. Он продлится до 29 мая.

Главы государств провели встречу 28 мая. Путин и Токаев подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. В частности, в документе говорится об общей истории и ответственном отношении к ее осмыслению, а также об экономическом партнерстве и об общих усилиях по развитию евразийской интеграции.

Читайте также


животныеполитика

Главное

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика