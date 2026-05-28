Токаев поблагодарил Путина за подаренных Казахстану амурских тигров

Переданные Россией амурские тигры являются "ценным даром" для Казахстана. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев после переговоров с Владимиром Путиным.

"Своеобразной изюминкой государственного визита президента России стало прибытие в Казахстан четырех амурских тигров. Только что вы эту церемонию видели. Выражаю сердечную благодарность вам, уважаемый Владимир Владимирович (Путин. – Прим. ред.), за реальную поддержку наших мер по реинтродукции тигров на территории Казахстана", – сказал президента Казахстана.

Токаев добавил, что граждане страны уже знают о подарке.

Путин прилетел с официальным визитом в Казахстан 27 мая. Он продлится до 29 мая.

Главы государств провели встречу 28 мая. Путин и Токаев подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. В частности, в документе говорится об общей истории и ответственном отношении к ее осмыслению, а также об экономическом партнерстве и об общих усилиях по развитию евразийской интеграции.