28 мая, 19:02

Юрист Хаминский: оставленные на кассе чеки могут использоваться мошенниками

Оставление чека на кассе может создавать условия для правонарушений со стороны мошенников и недобросовестных лиц, предупредил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

"На чеке указываются дата и время покупки, адрес магазина, сумма, а также данные программы лояльности", – указал юрист в беседе с RT.

Кроме того, на чеке могут присутствовать бонусный ID или QR-код с расширенной информацией о покупке. Преступники способны применить эту информацию для звонков от имени банка или магазина. Кроме того, торговые организации могут попытаться использовать чек для возврата украденного или подмененного товара либо получить денежные компенсации или подарочные сертификаты.

Также чужие кассовые чеки могут применять для фиктивных отчетов о расходах, подделки авансовой документации и подтверждения несуществующих затрат. Особенно чувствительными являются чеки из магазинов техники, ювелирных украшений и пунктов выдачи интернет-заказов.

"Такие документы могут косвенно раскрывать личные данные, привычки и уровень дохода покупателя", – отметил специалист.

Поэтому юрист посоветовал не оставлять чеки в корзинах у касс и не выбрасывать их у магазина. Также не стоит публиковать их фото в соцсетях. Ненужные чеки лучше разорвать на мелкие части либо заранее перейти на электронные. Но в последнем случае стоит также защитить электронную почту и аккаунты в сервисах магазинов.

Для совершения киберпреступлений мошенники нередко используют цифровой след человека, который остается в интернете, указывали ранее эксперты. Цифровой след включает все данные, которые пользователь указывает о себе в Сети. В их числе – ФИО, домашний и рабочий адреса, дата рождения, фотографии, сведения о покупках, история браузера, информация о местоположении и многое другое.

