28 мая, 12:38

Сергей Собянин провел личный прием граждан

Сергей Собянин провел личный прием граждан по поручению Владимира Путина. На встрече, прошедшей в приемной главы государства, он ответил на просьбы жителей районов Ясенево, Люблино и Выхино-Жулебино.

В частности, мама двоих детей Олеся Аветисян из Ясенева попросила ускорить реконструкцию бассейна на Вильнюсской улице. Собянин пояснил, что объект входит в спортивный комплекс "Самбо-70", первый корпус которого уже запустили после обновления.

"Надеюсь, что в этом году все основные работы (в бассейне. – Прим. ред.) будут закончены и бассейн снова примет своих посетителей", – сказал мэр.

В свою очередь, учитель-логопед Алена Фимкина подняла тему благоустройства сквера имени А. Ф. Авдеева в Люблине, где часто гуляют местные жители.

"Я поручу и префекту, и департаменту ЖКХ, чтобы они проследили за тем, чтобы в сквере все сделали, обновили его", – ответил глава города.

Наталья Кудряшова из Выхина-Жулебина рассказала мэру, что жители ждут открытия учебного корпуса № 4 школы № 1363. В данной школе учится и ее дочь-семиклассница.

Собянин напомнил, что реконструкция школ идет по всему городу и только за этот год было обновленно уже около 100 зданий, в прошлом – 50. Мэр добавил, что сроки реконструкции сократились и теперь здание обновляют за 9 месяцев или год.

Ранее мэр сообщил, что в Коммунарке появился новый детский сад с бассейном. Здание возвели на территории большого жилого комплекса, где уже работают 8 детсадов и 4 школы. Вместимость нового дошкольного учреждения составляет 350 детей.

