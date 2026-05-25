Собянин: 1 сентября в Коммунарке откроется новый детский сад с бассейном

В Коммунарке появился новый детский сад с бассейном. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

Здание возвели на территории большого жилого комплекса, где уже функционируют 8 детсадов и 4 школы. Вместимость нового дошкольного учреждения составляет 350 детей.

Для воспитанников предусмотрены уютные спальни, классы для развивающих занятий, а также музыкальные и спортивные залы. Вместе с тем внутри расположены медицинский блок и кухня полного технологического цикла.

На прилегающей территории было проведено благоустройство. Там создали 2 спортивные площадки и 14 прогулочных зон с игровыми комплексами, песочницами и теневыми навесами. Проект также предполагал высадку деревьев и цветников.

"Новый объект передадут в столичную систему образования, он заработает с 1 сентября. В пешей доступности от садика – Саларьевский парк и станция "Саларьево" Сокольнической линии метро", – указал мэр.

Как напомнил глава города, Коммунарка продолжает развиваться как один из самых быстрорастущих районов Москвы. Ежегодно здесь появляются новые ЖК и сопутствующая инфраструктура, включая дороги, административные здания и социальные объекты, что способствует созданию комфортных условий для жизни.

Немногим ранее Собянин объявил о старте строительства образовательного комплекса на 575 детей в Хорошёвском районе мегаполиса. В здании будет обустроен детский сад на 175 воспитанников и школа на 400 учеников.

По словам мэра, в школьном блоке будут оборудованы не только кабинеты и обеденный зал, но и медиатека и ИТ-полигон. В детском саду, помимо групп, появится музыкальный и физкультурный залы, а также кабинет для развивающих занятий. Рядом с объектом построят спортивное ядро с комплексом разных площадок.

