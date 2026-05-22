22 мая, 14:47

Новый детский сад в Филимонковском районе готов более чем на 65%

Фото: Алевтина Хышова

Детский сад для 340 воспитанников возводится в Филимонковском районе на улице Братьев Бромлей. Общая строительная готовность объекта составляет более 65%, в здании началась чистовая отделка, рассказал Герой России, депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Дмитрий Саблин.

"Трехэтажное здание детского сада в Филимонковском районе возводится по самым современным столичным стандартам. Вместе с коллегами из рабочей группы "Гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры" следим за ходом работ и добьемся своевременного ввода объекта в эксплуатацию. Строительство образовательных объектов рядом с жилыми кварталами – одно из условий комфортного развития районов и удобства для семей с детьми", – отметил Саблин.

По его словам, в части помещений детского сада уже началась чистовая отделка стен. Строители завершают монтаж освещения и инженерных сетей, а также устанавливают клинкерные панели на фасадах здания. Парламентарий подчеркнул, что для детей создадут современное образовательное пространство, где будет предусмотрено все необходимое для занятий, игр, спорта и отдыха.

В здании разместят групповые помещения, пищеблок, актовый и спортивный залы, а также медпункт. На территории оборудуют прогулочные и досуговые зоны, установят веранды с навесами, а в ходе благоустройства высадят клены, сирень, лиственницы и другие растения.

Саблин отметил, что завершить реализацию проекта планируется в 2027 году. После ввода в эксплуатацию детский сад передадут в ведение департамента образования Москвы. Возведение в столице социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

По итогам прошлого года в городе построили 63 образовательных учреждения. В них смогут учиться более 18 тысяч школьников и свыше 8 тысяч дошкольников. Больше всего новых объектов для юных москвичей появилось в ТиНАО – там построили 15 школ и детских садов.

Вместе с тем в районе Солнцево появится школа с робоклассом и IT-полигоном. Здание на улице Матросова будет состоять из 3-этажного блока начальной школы и 4-этажного для основной и средней. Внутри сделают учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, физкультурные залы, медиатеку, зал для мероприятий и зоны отдыха. Завершить строительные работы планируется в 2028 году.

