Бондарчук не исключил, что ИИ заменит актеров

Режиссер, актер и продюсер Федор Бондарчук заявил, что искусственный интеллект в будущем может заменить актеров. Однако он это не приветствует, сообщает ТАСС.

"Недавно появились ролики с ИИ-актерами. Если раньше я их мог увидеть, (идентифицировать. – Прим. ред.),– по глазам, где-то по психофизике, по физике, то сейчас это выглядит очень убедительно и страшно. Заменят ли они актеров? Допускаю, что заменят", – сказал Бондарчук во время выступления на Международном форуме креативных индустрий "Создано на Дальнем Востоке: от контента к капиталу" в Улан-Удэ.

По его словам, он выступает за участие в фильмах профессиональных актеров, которые имеют в своем багаже классическую школу актерского мастерства. Режиссер напомнил, что актерские гильдии сопротивляются текущим тенденциям и "правильно делают".

"Возникают морально-этические вопросы, с кого списан этот характер? Если глаза будут Светланы Ходченковой, Сергея Безрукова, а говорить он будет с интонацией Сергея Бурунова, то почему так? Возникают глобальные вопросы", – отметил он.

При этом Бондарчук обратил внимание и на пользу ИИ. Ведь искусственный интеллект в техническом плане действительно делает дешевле и упрощает кинопроизводство. В частности, ИИ внедрили в монтажные программы, производство компьютерной графики уже не такое дорогое. Кроме того, искусственный интеллект давно используют для работы со звуком, заключил он.

