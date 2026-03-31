Пользователи Сети раскритиковали выбор актера Шрайбера на роль Безухова в "Войне и мире"

Актер Николай Шрайбер сыграет Пьера Безухова в экранизации романа Льва Толстого "Война и мир". Об этом заявил режиссер будущего фильма Сарик Андреасян. Почему в Сети раскритиковали выбор постановщика и что еще известно о новой работе, расскажет Москва 24.

"Почему Пьеру опять 125 лет?"

Фото: кадр из фильма "Война и мир"; режиссер – Сарик Андреасян; производство – Кинокомпания братьев Андреасян; кадр из фильма "Война и мир: Пьер Безухов"; режиссер – Сергей Бондарчук; производство – Мосфильм

Режиссер Сарик Андреасян и его старший брат, продюсер Гевонд, раскрыли подробности предстоящей экранизации романа Льва Толстого "Война и мир". В интервью "Кинопоиску" Сарик в том числе рассказал, что осознанно утвердил на роль Пьера Безухова актера Николая Шрайбера ("Хрустальный").





Сарик Андреасян режиссер, продюсер Потрясающий артист, он уже играл у меня в фильме "Мужское слово" и появится в сериале "Красота", который выйдет осенью. Толстой описывает Пьера как большого ребенка, и я почувствовал у Коли эту органику: за всей этой глыбой скрывается "самый смешной и рассеянный человек на свете, но самое золотое сердце", как говорит о нем в книге Болконский.

При этом режиссер предвосхитил дискуссию, которая появилась в Сети после новостей об утверждении Шрайбера, и объяснил, почему на роль Пьера, которому в начале романа 20 лет, он взял 43-летнего артиста.

"Я считаю, что в кино не существует возраста. Как и в театре. <...> Главное, чтобы человек был на своем месте. Возраст – это единственное, что может обсудить человек, не погруженный в книгу. <...> И это единственный его аргумент, он идет с этим в мир социальных сетей и начинает возмущаться. Я же четко уверен, что те повороты, которые происходят в жизни у Пьера Безухова, не могут происходить у 20-летнего парня – именно столько Пьеру в начале романа", – аргументировал свой выбор режиссер.

Андреасян также напомнил, что в экранизации Сергея Бондарчука эту роль сыграл сам постановщик, "и ему было за 50" (на момент премьеры первой части летом 1965-го Бондарчуку было 44 года. – Прим. ред.), а в сериале BBC, вышедшем в 2016-м, образ Пьера воплотил Пол Дано, "ему (было. – Прим. ред.) за тридцать".

При этом в Сети действительно неоднозначно отнеслись к тому, что Безухова сыграет Шрайбер, и в первую очередь из-за несоответствия возраста.

"Почему Пьеру опять 125 лет?", "слишком молод для Пьера, давайте еще старше", "потрясающий каст. Именно такого "молодого" человека описывал Толстой", "ну что вы накинулись – времена были тяжелые, в 20 на 40 выглядели", – выразили мнение пользователи.

"Ничего хорошего не жду"

Исполнители других ключевых ролей в будущей экранизации романа классика стали известны ранее, однако не всех из них публика приняла благосклонно. Например, роль Андрея Болконского исполнит Станислав Бондаренко. Одни отметили, что внешне актер "идеально подходит", однако скептики нашли его "слишком самовлюбленным", третьи указали на разницу в возрасте между Бондаренко и его персонажем: в начале романа Болконскому 27 лет, а Станиславу – 40.

К дискуссии подключилось и киносообщество. Критик Александр Шпагин в беседе с "Национальной службой новостей" выразил скепсис по поводу каста Андреасяна.



Александр Шпагин кинокритик Я от "Войны и мира" ничего хорошего не жду, и в плане игры актеров тоже, потому что и Бондаренко, и Лыковпока не очень проявились на экране как личности. На мой взгляд, идеальным Болконским мог бы стать Иван Янковский. <...> Пока в его предыдущих картинах о прошлом ничего хорошего не было. С другой стороны, у Андреасяна есть хорошие картины, но они на тему современности.

В свою очередь, кинокритик Роман Григорьев в комментарии изданию отметил, что к возрасту Бондаренко и Лыкова (актеру 38 лет, его герою в начале романа около 20 лет) у него нет вопросов. По его мнению, актеры-зумеры попросту не справятся с такими сложными образами, поэтому "нормально, если всем актерам в фильме будет 30–40 лет".

"Люди в ту эпоху выглядели гораздо старше, чем сейчас. <...> Думаю, внешне Станислав Бондаренко подходит на эту роль. Тихонову, когда он снимался в фильме Бондарчука, было 36 лет. Матвей Лыков, который сыграет Курагина, тоже выглядит интересно. У Бондарчука эту роль играл Лановой, и Лыков похож на него. Кажется, они решили найти актеров, которые похожи на прежний состав "Войны и мира", – отметил Григорьев.

Андреасян утвердил на роль Наташи Ростовой 20-летнюю Полину Гухман. Это решение также вызвало споры в Сети. Одни поддержали начинающую актрису, отметив, что ее молодость и хрупкость помогут сделать образ Наташи достоверным. Другие сочли ее "неподходящей" сразу по нескольким параметрам. Критики решили, что внешность актрисы якобы не соответствует "книжной" Ростовой, другие посчитали, что она не подходит по типажу, а третьи усомнились, что ей под силу передать душевность героини.

Известно также, что Соню сыграет 20-летняя Таисья Калинина, а образ Николая Ростова воплотит 33-летний Александр Метелкин.

Съемки проекта начались осенью 2025-го. Премьера запланирована на 18 февраля 2027-го.