Адвокат Власова усомнилась в успехе иска Сарика Андреасяна к Николаю Картозии

Суд вернулся к разбирательствам по иску режиссера Сарика Андреасяна к продюсеру Николаю Картозии о защите чести и достоинства. Что известно о конфликте между знаменитостями, читайте в материале Москвы 24.

"Личное мнение рецензента"

Иск режиссера Сарика Андреасяна, который он подал к продюсеру, журналисту, медиаменеджеру и сценаристу Николаю Картозии в 2024 году, получил развитие. После проведения экспертизы по делу разбирательства продолжились, сообщили СМИ.

Иск Андреасяна к Картозии был зарегистрирован 10 декабря, а встречный от Картозии к постановщику – 12 декабря 2024-го. Оба иска рассматривает Пресненский суд Москвы. Причиной ссоры стали посты Николая с критикой работ Сарика.

В апреле 2024 года медиаменеджер высказал мнение о методах работы режиссера над фильмами. Картозия заявил, что "низкое качество картин" Сарика объясняется высокой скоростью производства и плохими сценариями, на которые постановщик якобы не тратит много времени.

"Российский зритель подтерся его фильмом "Лопухи", сериал "Чикатило" страшнее самого Чикатило, Сарик делает раскадровки на лаваше, зато у него всегда богато накрыт монтажный стол", – комментировал продюсер.

Картозия также написал в соцсетях, что Андреасян не может снимать высококачественный контент, а все его фильмы и сериалы якобы имеют скудную постановку: актеры либо сидят на одном месте, либо произносят текст из одной точки. Это экономит время на перестановках камер и света, считает Картозия.

"Рентабельность у его продакшена – 30% от производственного бюджета", – заявил он.

В октябре 2024 года Сарик ответил на критику оппонента в интервью. По его мнению, у Картозии "взрывается пукан", ведь проекты режиссера имеют успех.



Сарик Андреасян режиссер Он не понимает, что происходит. Бюджеты не дешевые, а адекватные. А он в таком бюджете снимать не может.

Также Андреасян ответил, что у него нет дружеских отношений с Павлом Прилучным или Дмитрием Нагиевым, которые появлялись в его проектах. По словам режиссера, он общается с актерами только через агентов, а в индустрии его любят, потому что он снимает хиты. Наличие любимого пула актеров, в котором его тоже обвинил Картозия, Сарик объяснил тем, что работает с теми, кто его не подводит.

В ноябре 2024 года Картозия в своем блоге опубликовал еще одну рецензию, но уже на фильм Сарика "Евгений Онегин". По мнению Николая, режиссера задел и этот пост. В нем автор писал, что "у Сарика уникальный дар: его фильмы объединяют людей в ненависти к его фильмам".



Николай Картозия продюсер, медиаменеджер и сценарист Отдадим должное Сарику – он, как никто другой, умеет раскрыть деревянных актеров. Убедительней всего в фильме выглядит дуб, под которым схоронили Ленского.

После этого Андреасян и Картозия подали друг против друга иски о защите чести и достоинства. Сарик заявил, что коллега неуважительно относится к его национальности.

"Я получил сотни писем от армян и не только, которые просили меня добиться справедливости. Кроме того, мои дети и моя семья подверглись травле после поступков и выпадов Картозии", – заявил тогда Андреасян.

Картозия ответил в своем блоге, что не является шовинистом. Иск Сарика он назвал попыткой "предстать жертвой гонений" и попросил оппонента явиться в суд и "говорить как мужчина".

Однако в конце декабря 2024 года Пресненский суд Москвы отказался рассматривать иск Картозии к Андреасяну, посчитав дело "неподсудным данному суду".

После возобновления движения по делу адвокат Ольга Власова отметила телеграм-каналу "Звездач", что в случае отсутствия явных оскорблений шансы на удовлетворение иска Андреасяна малы.

"Нельзя забывать, что оценочные суждения не являются сведениями порочащими и несоответствующими действительности. Любая рецензия на фильм, книгу и любое другое художественное произведение – это личное мнение рецензента. <...> Если рецензия не содержит явных категоричных утверждений, порочащих честь и достоинство автора, и откровенных оскорблений, то вряд ли такой иск будет успешен", – пояснила она.

"Никаких извинений"

Фото: legion-media.com/NEWS.ru/Сергей Петров

Спустя почти год после подачи иска, в октябре 2025 года, Андреасян в интервью Лизе Лазерсон заявил, что Картозия не извинился перед ним.

"Никаких извинений я от Картозии не получал. Ни в личку, ни публично. У него есть мой номер, у нас тысяча общих друзей, но тишина. Статья была в мае, в суд я пошел в ноябре. Сначала думал закрыть глаза. Потом он бахнул еще одну – ну я и подал", – объяснил свои действия Сарик.

Также он отметил, что если бы подобные посты Картозия сделал о творчестве режиссеров Алексея Учителя или Федора Бондарчука, то последствия были бы совсем другие.

В свою очередь, Картозия в ноябре 2025 года в интервью Лауре Джугелии заявил, что написал посты о Сарике из-за большой "любви" к его фильмам. По словам продюсера, когда Андреасян начал снимать русскую классику, ему стало "не очень тепло".

"Пока это были комедии, да ради бога! Но здесь меня это лично задело. Ну, не так я это вижу. Я же как зритель могу сказать. Сарик неправильно прочел статью, потому что он на эмоциях. В ней 30% про то, что он величайший продюсер, создал офигенную компанию. Он за маленькие деньги снимает офигенные рейтинги", – отметил Николай.



Картозия отметил, что был не против получить в ответ разбор собственного творчества от Сарика. Такой поступок Николай счел бы "мужским" и не расстроился бы, так как у него "нормально с самоиронией". Также Николай отметил, что ждет судебного заседания и готовит еще один иск к Сарику.