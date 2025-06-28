Режиссер Сарик Андреасян внесен в базу украинского сайта "Миротворец"

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Режиссер Сарик Андреасян внесен в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец", сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сайта.

Согласно данным агентства, Украина обвиняет режиссера в якобы нарушении украинской границы и незаконную деятельность на территории Крыма. Кроме того, Андреасян якобы принимал участие в информационных провокациях против Украины.

Ранее в базу "Миротворца" попал бывший футболист сборной России Владимир Быстров. Якобы он пропагандировал войну и убийство украинских граждан, покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также участвовал в ряде мероприятий по "героизации военных преступников".

Кроме того, Комик Азамат Мусагалиев внесен в список угроз нацбезопасности Украины. Причиной этому послужило выступление комика на концерте в Донецкой Народной Республике (ДНР) в 2023 году, где он исполнил юмористическую патриотическую песню.