Комик Азамат Мусагалиев внесен в список угроз нацбезопасности Украины

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Российский комик Азамат Мусагалиев внесен в перечень лиц, которые, по мнению Киева, угрожают национальной безопасности Украины. Соответствующий документ размещен на сайте украинского министерства культуры и стратегических коммуникаций.

По данным ведомства, причиной решения стало участие комика в концерте в Донецкой Народной Республике (ДНР) в 2023 году, где он исполнил юмористическую патриотическую песню, а также его поддержка действий России и лично Владимира Путина.

Ранее певица Земфира (Земфира Рамазанова признана в РФ иноагентом) и актриса Чулпан Хаматова оказались в списках украинского экстремистского сайта "Миротворец".

Исполнительница попала туда якобы из-за манипуляции общественно значимой информацией и "отрицания агрессии" России, а актриса – за "попытки признать российский статус Крыма" и нарушение границы Украины во время поездки на полуостров.