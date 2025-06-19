Певица Ани Лорак внесена в базу украинского "Миротворца"

Фото: legion-media.com/Persona Stars/044

Певица Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек. – Прим. ред.) внесена в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец", сообщает ТАСС.

По данным агентства, против нее указом президента Украины Владимира Зеленского также введены персональные санкции.

Ранее источник в окружении исполнительницы рассказал, что Лорак получила российское гражданство. С его слов, паспорт России ей вручили 9 июня 2025 года. При этом она сохранила свое настоящее имя – Каролина.

В 2008 году Лорак стала народной артисткой Украины, однако после 2014-го она перестала давать концерты на родине и переехала в Россию, где получила множество наград за свои творческие успехи. При этом на Украине ее лишили государственных наград и звания народной артистки.