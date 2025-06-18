Служба безопасности Украины объявила в розыск Григория Лепса

Фото: Агентство ''Москва''/Дмитрий Белицкий

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского певца Григория Лепса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинских органов власти.

Уточняется, что Лепса объявили в розыск еще 4 марта 2025 года. СБУ обвиняет певца в поддержке российской спецоперации, указывая на его обещание платить бойцам по миллиону рублей за каждый уничтоженный украинский танк.

Ранее певица Земфира (Земфира Рамазанова признана в РФ иноагентом) и актриса Чулпан Хаматова были внесены в списки украинского экстремистского сайта "Миротворец".

Утверждалось, что Земфира попала в базу из-за манипуляции общественно значимой информацией и "отрицания агрессии" России. Хаматова была внесена в списки за "попытки признать российский статус Крыма", а также нарушение границы Украины во время поездки на полуостров.

Кроме того, латвийская служба госбезопасности включила певицу Кристину Орбакайте и музыканта Горана Бреговича в список лиц, которым запрещен въезд на территорию страны.