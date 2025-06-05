Киркоров отключил телефон из-за украинских хакеров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский певец Филипп Киркоров отключил свой телефон из-за украинских хакеров. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-секретаря музыканта Екатерину Успенскую.

По ее словам, на прошлой неделе хакеры из Украины выложили в социальные сети телефон исполнителя, из-за чего номер Киркорова сейчас неактивен.

Ранее на концерте Киркорова в Санкт-Петербурге произошел инцидент с пиротехникой, из-за чего загорелась куртка артиста. В результате певец получил ожог.

Концерт ненадолго прервали, однако затем он продолжился. Киркоров назвал причиной ЧП человеческий фактор. Он также уточнил, что никто из его коллектива из-за этого инцидента не лишился работы. Певец добавил, что чувствует себя хорошо.

При этом СМИ писали, что Киркоров лежит в отделении экстренной хирургии частной клиники. По словам пластического хирурга Тимура Хайдарова, заживление полученного ожога затянулось, а на одной из рук певца возникли осложнения из-за сахарного диабета.

