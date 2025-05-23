Киркоров столкнулся с осложнениями после ожога на концерте в Петербурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народный артист России Филипп Киркоров проходит лечение из-за осложнений, возникших после ожога, который он получил во время концерта в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости со ссылкой на директора певца Екатерину Успенскую.

"Он восстанавливает здоровье под наблюдением медиков: делает перевязки, проходит процедуры", – поделилась она.

Телеграм-канал Mash при этом ранее сообщал, что Киркоров находится в отделении экстренной хирургии частной клиники. По словам пластического хирурга Тимура Хайдарова, заживление полученного ожога затянулось. Кроме того, на одной из рук певца возникли осложнения из-за сахарного диабета.

По информации Mash, в больнице артист находится уже две недели, а сообщения о том, что у Киркорова "разорвались импланты", являются фейком.

На концерте 25 апреля у Киркорова загорелся пиджак из-за срабатывания пиротехники за его спиной. Планировалось, что фейерверк будет напоминать огненные крылья. Однако номер пошел не по плану: куртка задымилась, а певцу обожгло руки.

Сам певец назвал причиной произошедшего человеческий фактор. Как подчеркнул артист, никто из его коллектива из-за этого случая не лишился работы.