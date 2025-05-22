ФНС ликвидирует компанию "Филл фо ю", принадлежащую Киркорову

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ФНС России ликвидирует компанию "Филл фо ю", принадлежащую певцу Филиппу Киркорову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юридические документы.

По данным сервиса "БИР-Аналитик", музыкант с 2012 года является учредителем ООО "Филл фо ю", которое с 21 мая находится в процессе ликвидации. Организация занималась розничной торговлей одеждой в специализированных магазинах. Операции по ее счетам приостановлены, причина – принятие налоговым органом решения о взыскании задолженности.

Помимо этого, исполнитель является учредителем ООО "Филипп Киркоров Продакшн" и ООО "Филипп Киркоров Корпорейшн". Основная деятельность организаций велась в области исполнительских искусств.

Операции по счетам ООО "Филипп Киркоров Корпорейшн" приостановлены. Причиной стало непредставление налоговой декларации в течение 20 рабочих дней по истечении установленного срока.

Кроме того, согласно информации "БИР-Аналитик", певцу принадлежат 30% ООО "Строительные решения", основной деятельностью которого значится возведение жилых и нежилых зданий. Также Киркоров является учредителем ООО "РДВ С", его доля в компании составляет 5%.

В марте стало известно, что белорусский блогер Влад А4 (настоящее имя – Владислав Бумага. – Прим. ред.) принял решение о банкротстве своего бизнеса в России. Его компания "Бумажная бумага", основная деятельность которой связана с продажей снеков, уведомила кредиторов о соответствующем намерении.

Уточнялось, что "Бумажная бумага" имеет около 40 миллионов рублей судебных претензий. Семь исков были поданы по контрактам на поставку различных компонентов для снеков и упаковки.