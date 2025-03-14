Блогер Влад Бумага банкротит свой бизнес в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Белорусский блогер Влад А4 (настоящее имя – Владислав Бумага. – Прим. ред.) принял решение о банкротстве своего бизнеса на территории России. Его компания "Бумажная бумага" уже уведомила кредиторов о соответствующем намерении, следует из данных госпортала "Федресурс".

Основная деятельность фирмы связана с продажей снеков под брендом блогера. Ее выручка за 2023 год составила 3,9 миллиарда рублей, а чистая прибыль – 186 миллионов. Данных за 2024-й на госпортале еще нет.

При этом за блогерский бизнес Бумаги отвечает другое юридическое лицо – ООО "Ачетыре". В 2023 году компания заработала 794 миллиона рублей выручки и 377,3 миллиона рублей чистой прибыли. Это юридическое лицо полностью принадлежит гражданину Белоруссии.

В свою очередь, ООО "Бумажная бумага" зарегистрировано на кипрскую компанию A4Group Limited, которой владеет Влад Бумага (45%). Остальные доли распределены между бывшим топ-менеджером торговых сетей "Дикси" и "Пятерочка" Алексеем Клочковым и экспертом по рекламе Виталиусом Паулюсом.

В настоящее время "Бумажная бумага" имеет около 40 миллионов рублей судебных претензий. Это связано с семью исками, поданными по контрактам на поставку различных компонентов для снеков и упаковки. Наиболее крупный иск на сумму 29,7 миллиона рублей поступил от российского подразделения немецкого производителя ароматизаторов и пищевых добавок ADM Wild Europe GmbH.

Причем в уведомлении о намерении банкротства "Бумажная бумага" среди своих кредиторов, кроме ООО "Вильд Россия", упомянула также Сбербанк.

Заявление, предусмотренное законом "О банкротстве", появилось на "Федресурсе" 11 марта. Согласно норме, следующим шагом будет подача заявления о собственном банкротстве в суд в течение 15–30 дней.

После этого возможны два варианта развития событий: финансовое оздоровление (санация) компании, что может позволить ей продолжить свою деятельность, либо распродажа активов и ликвидация компании.

О большой задолженности по налогам и страховым взносам компаний, учредителем которых является Бумага, стало известно в конце декабря 2024 года. Их сумма на тот момент превышала 2,5 миллиона рублей.

По данным аналитической системы, самый большой долг у "Новой управляющей компании", в которой Бумаге принадлежит 5% акций. Задолженность составляет почти 1,453 миллиона рублей по налогам и 927 тысяч по страховым взносам. Вместе с тем долг на общую сумму 35 тысяч рублей есть и у ООО "Дпицца Северо-Восток", где блогеру также принадлежит 5%.