Долги по налогам компаний блогера Влада А4 превысили 2,5 млн рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Задолженность по налогам и страховым взносам компаний, учредителем которых является блогер Влад А4 (настоящее имя – Владислав Бумага. – Прим. ред.), превышает 2,5 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы "БИР-Аналитик".

У самого блогера при этом нет долгов или заблокированных счетов. Молодой человек является учредителем семи фирм, некоторые из них допускают просрочки платежей. В большинстве из них Бумага значится миноритарным владельцем.

По данным аналитической системы, самый большой долг у "Новой управляющей компании", в которой Бумаге принадлежит 5% акций. Задолженность составляет почти 1,453 миллиона рублей по налогам и 927 тысяч по страховым взносам. При этом данных о блокировке счетов компании не обнаружено. Основной вид деятельности – рестораны и кафе.

Долг по налогам и страховым взносам на общую сумму 35 тысяч рублей есть и у ООО "Дпицца Северо-Восток", где блогеру также принадлежит 5%. У компании "А4 Кидс Кузьминки", в которой Бумага контролирует 25% акций, есть только долг по страховым взносам на 10,4 тысячи рублей.

Помимо этого, долги есть и у бизнеса, который молодой человек полностью контролирует. Так, задолженность по налогам у ООО "Ачетыре", где ему принадлежит 100% акций, превышает 156 тысяч рублей. Налоговая служба ожидает погашения долга и пока не заблокировала счета компании. Основным видом деятельности фирмы заявлено производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

Еще две фирмы, связанные с блогером, – "А4Фуд" и "Кидссити" – не имеют долгов перед ФНС.

Ранее налоговая служба заблокировала счета ООО "Диафильм", владельцами которой значатся актер Дмитрий Харатьян и рок-музыкант Гарик Сукачев. В учетной карточке компании указано, что ФНС отправляла в банки решения о приостановлении операций по счетам, что означает полное или частичное прекращение банком расходных операций.

Более того, у организации не зафиксирована финансовая деятельность в прошлом году, а в 2022-м чистый убыток составил 470 тысяч рублей.