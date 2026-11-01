В России вступил в силу новый ГОСТ на кофе

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В России вступил в силу обновленный ГОСТ на растворимые кофейные напитки. Он заменил стандарт, действовавший с 1994 года, и установил требования к составу, внешним характеристикам и приготовлению такой продукции. Об этом свидетельствуют данные Росстандарта.

Согласно документу, растворимый кофе разделяется на три вида в зависимости от способа обработки и формы частиц: порошкообразные, гранулированные и сублимированные.

Стандарт определяет требования к органолептическим свойствам продукции. Оцениваются внешний вид, цвет, вкус и аромат готового напитка.

Отдельно прописано время приготовления. В горячей воде растворимый кофе должен завариваться не более 30 секунд. Если в продукте присутствуют единичные спекшиеся частицы, допускается увеличение этого времени до 2,5 минуты. Для холодной воды установлен предел в три минуты.

Кроме того, ГОСТ содержит требования к сырью, упаковке и маркировке. Для производства растворимых кофейных напитков разрешается использовать кофе, продукты растительного происхождения или их сочетание, а также другие пищевые компоненты.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября 2026 года в России вступил в силу новый межгосударственный стандарт на свежую хурму. Он устанавливает требования к качеству, внешнему виду и размерам плодов. Согласно документу, хурму разделят на три сорта: высший, первый и второй. Независимо от категории плоды должны быть целыми, чистыми и твердыми, а также иметь характерные для сорта форму и окраску.