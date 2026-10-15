Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 10:03

Общество
Главная / Новости /

Диетолог Охеда: кофе не стоит пить в первые 45 минут после пробуждения

Диетолог назвал подходящее время для чашки кофе утром

Фото: depositphotos/Mooseshop

Пить кофе в первые 45 минут после пробуждения нежелательно, так как в это время в организме повышен уровень кортизола, а кофеин стимулирует его выработку еще сильнее. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на рекомендацию диетолога Пабло Охеды в испанской газете ABC.

Эксперт посоветовал выдерживать паузу не менее 45 минут между пробуждением и первой чашкой. Если утренний кофе стал для человека обязательным ритуалом, без которого сложно начать день, диетолог предложил вариант: сначала выпить напиток без кофеина, а обычный кофе – спустя некоторое время.

Ранее диетолог Анастасия Лебедева рассказала о пользе воды с лимоном по утрам. По ее словам, напиток поможет укрепить иммунитет, а также положительно влияет на здоровье сосудов.

Кроме того, вода с лимоном косвенно способствует похудению. Она заполняет желудок, благодаря чему можно съесть на завтрак меньшую порцию и не перекусывать в течение дня. Лимонная кислота помогает белку лучше усваиваться, а жирам – расщепляться.

Кофе может стать менее доступным из-за ливней в Бразилии

Читайте также


обществоеда

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика