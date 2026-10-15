Диетолог Охеда: кофе не стоит пить в первые 45 минут после пробуждения

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Пить кофе в первые 45 минут после пробуждения нежелательно, так как в это время в организме повышен уровень кортизола, а кофеин стимулирует его выработку еще сильнее. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на рекомендацию диетолога Пабло Охеды в испанской газете ABC.

Эксперт посоветовал выдерживать паузу не менее 45 минут между пробуждением и первой чашкой. Если утренний кофе стал для человека обязательным ритуалом, без которого сложно начать день, диетолог предложил вариант: сначала выпить напиток без кофеина, а обычный кофе – спустя некоторое время.

Ранее диетолог Анастасия Лебедева рассказала о пользе воды с лимоном по утрам. По ее словам, напиток поможет укрепить иммунитет, а также положительно влияет на здоровье сосудов.

Кроме того, вода с лимоном косвенно способствует похудению. Она заполняет желудок, благодаря чему можно съесть на завтрак меньшую порцию и не перекусывать в течение дня. Лимонная кислота помогает белку лучше усваиваться, а жирам – расщепляться.

