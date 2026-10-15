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15 октября, 08:47

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Диетолог Лебедев: вода с лимоном утром поможет укрепить иммунитет

Диетолог рассказала о пользе воды с лимоном по утрам

Фото: 123RF.com/khan05

Вода с лимоном, выпитая до еды утром, не поможет сжечь жир или вывести токсины, однако положительно влияет на иммунитет и здоровье сосудов, а также косвенно способствует похудению, притупляя чувство голода. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала доцент кафедры диетологии университета Росбиотех Анастасия Лебедева.

По словам диетолога, иммунитет помогает укрепить витамин С, который содержится в лимоне. Он также придает обычной воде вкус, поэтому ее можно выпить вместо более калорийных напитков – чая с сахаром, кофе со сливками и соков. Лебедева уточнила, что вода с лимоном заполнит желудок, поэтому на завтрак можно будет съесть меньшую порцию еды и легче похудеть.

Кроме того, добавила специалист, воду нужно употреблять для нормального метаболизма. Если выпить целый стакан до еды, в течение дня можно будет избежать нежелательных перекусов. А лимонная кислота поспособствует выработке соляной кислоты и оттоку желчи. Таким образом белок будет быстрее усваиваться, а жиры – расщепляться.

Ранее диетолог Александр Бурлаков опроверг слухи о том, что кофе повышает риск развития сахарного диабета второго типа. Кроме того, напиток не приводит к ранней менопаузе, доказательств этому в медицине нет. Говоря о его влиянии на ЖКТ, специалист отметил, что напиток не провоцирует размножение вредных бактерий в кишечнике.

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