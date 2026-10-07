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07 октября, 14:21

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Диетолог Пристанский: горох не рекомендуется употреблять людям с проблемами желудка

Диетолог рассказал, кому не рекомендуется есть горох

Фото: 123RF.com/serezniy

Горох может быть источником растительного белка, клетчатки, витаминов и других питательных веществ, однако подходит не всем. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на диетолога и нутрициолога Романа Пристанского.

По словам специалиста, в горохе содержатся растительные аминокислоты, но их набор не полностью соответствует потребностям человеческого организма. Поэтому бобовые лучше сочетать с другими продуктами – в таком случае горох может дополнить рацион клетчаткой, белком, аминокислотами и витаминами.

От употребления гороха рекомендуется отказаться людям с заболеваниями желудка, поскольку продукт способен усиливать газообразование. При этом такое ограничение, по словам Пристанского, не относится к хлебу, приготовленному из гороха или нута.

Более высокую концентрацию макронутриентов содержат молодые пророщенные семена гороха. Нутрициолог отметил, что их часто используют в азиатской кухне. Кроме того, содержащаяся в продукте клетчатка помогает дольше сохранять чувство сытости.

Пристанский также поделился двумя любимыми способами приготовления гороха. Один из них – гороховый суп на копченой рульке. Другой вариант – гороховые лепешки: отваренный горох смешивают с большим количеством лука, зеленью, тертой морковью, небольшим количеством муки и кунжутного масла, после чего формируют лепешки и обжаривают их на небольшом количестве масла.

Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова назвала свеклу, капусту, тыкву и морковь одними из самых полезных сезонных овощей. По ее словам, тыква и морковь богаты каротиноидами, включая бета-каротин, который участвует в поддержании слизистых оболочек, а также роговицы и конъюнктивы глаз.

Разные виды капусты содержат пищевые волокна, витамин C, фолаты и другие биологически активные соединения, а томаты – ликопин, способный снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Залетова также отметила пользу свеклы – содержащиеся в ней природные нитраты могут мягко снижать артериальное давление.

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