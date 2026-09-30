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30 сентября, 18:53

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Врач Залетова назвала тыкву и морковь самыми полезными осенними овощами

Диетолог назвала самые полезные осенние овощи

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Свекла, капуста, тыква и морковь являются одними из самых полезных сезонных осенних овощей. Об этом Москве 24 рассказала заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

Особое внимание специалист обратила на тыкву и морковь.

Это прекрасные источники каротиноидов, в том числе бета-каротина, который в организме способен превращаться в витамин А. Элемент поддерживает барьерные функции слизистых оболочек, а значит, делает крепче иммунитет, плюс укрепляет роговицу и конъюнктиву глаз.
Татьяна Залетова
заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке

Кроме того, обязательно стоит включать в меню разные виды капусты: белокочанную, цветную, брокколи, брюссельскую. Все они богаты пищевыми волокнами, витамином C, фолатами и многими другими биологически активными соединениями, необходимыми в том числе для крепкого иммунитета.

"Также обязательно нужно добавлять в рацион томаты. Они являются источником ликопина, который снижает риск развития болезней сердечно-сосудистой системы. При этом важно помнить, что биодоступность элемента повышается после термической обработки и в присутствии небольшого количества жира", – добавила диетолог.

Еще одним полезным осенним овощем является свекла. Она содержит природные нитраты, которые способны мягко снижать артериальное давление, отметила Залетова.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала о самых полезных осенних напитках. Среди них – зеленый чай, богатый танинами, которые связываются с патогенами, подавляя их активность.

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