Спецпосланник Папы Римского Дзуппи встретился с Ушаковым и Лантратовой в Москве

Фото: телеграм-канал "Мария Львова-Белова"

Спецпосланник Папы Римского по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи во время визита в Москву встретился с помощником президента России Юрием Ушаковым и уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой. Об этом сообщили в МИД России.

Также он провел встречу с уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Переговоры были посвящены, в частности, гуманитарным вопросам вокруг Украины. Стороны обсудили поиск пропавших без вести, обмены военнопленными и гражданскими лицами, воссоединение семей и "детское досье".

Одной из значимых тем визита стал гуманитарный кризис в Алешках Херсонской области. В российском МИД заявили, что подробно проинформировали Дзуппи о действиях Киева, которые препятствуют доставке в город продовольствия и медикаментов и эвакуации мирных жителей.

Кроме того, по просьбе ватиканской стороны кардинал посетил одно из мест содержания украинских военнослужащих. В МИД сообщили, что Дзуппи лично пообщался с находившимися там украинцами и смог убедиться в соблюдении Россией соответствующих гуманитарных норм.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что визит подтвердил конструктивный и регулярный характер диалога между Россией и Ватиканом и настрой сторон продолжать сотрудничество по гуманитарному направлению.

Ранее Папа Римский выступил с призывом к Москве и Киеву остановить боевые действия и сесть за стол переговоров, назвав происходящее "спиралью насилия" и напомнив о необходимости соблюдать международное гуманитарное право.