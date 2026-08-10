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Папа Римский Лев XIV обратился к России и Украине с призывом остановить боевые действия и выразил соболезнования людям, пострадавшим в ходе конфликта. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Vatican News.

Понтифик заявил, что продолжение боевых действий порождает новые боестолкновения и приносит огромные страдания. По его словам, пришло время остановить "спираль насилия" и освободить место для диалога и дипломатии, чтобы проложить путь к миру.

Лев XIV также призвал обе стороны соблюдать международное гуманитарное право и прекратить удары, от которых страдают мирные жители.

Ранее в США заявляли, что украинский конфликт пора заканчивать. Россия подтверждает свою открытость к дипломатическому урегулированию кризиса, однако ждет конструктивного подхода от западных стран, указывали в МИД.

Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин уточнял, что Москва неоднократно доказывала готовность к диалогу, в то время как Киев вел себя крайне непоследовательно, то выходя из переговорного процесса, то вводя для себя законодательные запреты на его проведение.

