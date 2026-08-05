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05 августа, 17:10

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Handelsblatt: перестановки в правительстве Украины привели к политическому кризису

Перестановки в правительстве Украины привели к политическому кризису

Фото: depositphotos/mariakarabella

Изменение состава правительства Украины обернулось для украинского лидера Владимира Зеленского политическим кризисом, сообщает Handelsblatt.

По данным СМИ, все началось с отставки премьер-министра Юлии Свириденко. Три дня спустя Зеленский уволил министра обороны Михаила Федорова. Это вызвало массовые протесты: тысячи людей вышли на улицы, акции продолжались несколько недель. Последствия этого решения ощущаются до сих пор.

Иностранные партнеры Украины с тревогой наблюдали за сменой военного руководства в разгар конфликта.

В издании добавили, что хаотичная перестановка завершилась назначением Рустема Умерова на пост главы внешней разведки. Умеров, приближенный к Зеленскому, ранее занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Он должен сохранить роль главного переговорщика Киева в случае возобновления переговоров с Россией и США.

Ранее в СМИ появилась информация, что Зеленский не уверен в том, что после окончания конфликта получится сохранить западные территории Украины. При этом основной проблемой страны являются разногласия внутри элит. Противоречия в обществе стали более явными, но устранить внутренний раскол украинский президент не может.

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