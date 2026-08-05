Домодедово начал обслуживать авиарейсы по согласованию

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Столичный аэропорт Домодедово начал принимать и выпускать самолеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что это связано с действующими временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров предупредили о вероятных изменениях в расписании рейсов. Дополнительная информация появится на онлайн-табло.

Ранее аналогичные меры вводили в Жуковском. Пассажиров также предупреждали, что в расписании возможны корректировки. Позже в Росавиации объявили о снятии ограничений.

