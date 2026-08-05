05 августа, 17:31Транспорт
Домодедово начал обслуживать авиарейсы по согласованию
Фото: Москва 24
Столичный аэропорт Домодедово начал принимать и выпускать самолеты по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Уточняется, что это связано с действующими временными ограничениями на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Пассажиров предупредили о вероятных изменениях в расписании рейсов. Дополнительная информация появится на онлайн-табло.
Ранее аналогичные меры вводили в Жуковском. Пассажиров также предупреждали, что в расписании возможны корректировки. Позже в Росавиации объявили о снятии ограничений.