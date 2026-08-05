Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Аэропорт Жуковский начал обслуживать рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.

В районе авиагавани введены временные ограничения на использование воздушного пространства. В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов.

"Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", – подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что узнать статус своего рейса можно с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее на работу по согласованию с соответствующими органами переходили аэропорты Внуково и Домодедово. Пассажиров также предупреждали, что в расписании возможны корректировки. Однако позже ограничения были сняты.

