05 августа, 14:45Транспорт
Аэропорт Жуковский начал обслуживать рейсы по согласованию
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Аэропорт Жуковский начал обслуживать рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в пресс-службе Росавиации.
В районе авиагавани введены временные ограничения на использование воздушного пространства. В связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов.
"Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", – подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что узнать статус своего рейса можно с помощью онлайн-табло аэропорта.
Ранее на работу по согласованию с соответствующими органами переходили аэропорты Внуково и Домодедово. Пассажиров также предупреждали, что в расписании возможны корректировки. Однако позже ограничения были сняты.