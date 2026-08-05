Аэропорты Внуково и Домодедово перешли на обслуживание рейсов по согласованию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила Росавиация.

В ведомстве предупредили, что в расписании возможны корректировки. Меры введены для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендовали уточнять статус своего рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее в аэропорту Жуковский также вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов на фоне сообщений о беспилотной опасности. Позже Росавиация сообщила об отмене ограничений.

До этого лидер федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму Сергей Собянин заявил, что Минобороны и столичные власти усиливают систему ПВО Москвы. Город взаимодействует с военными, оборудует боевые позиции, развертывает силы и средства.