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05 августа, 15:12

Общество

Ekonika объяснила удаление рекламы с женой Джейсона Стэтхема из Instagram

Фото: ТАСС/Zuma/Chris Joseph

Российский бренд обуви Ekonika удалил из Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) рекламный пост с британской моделью Роузи Хантингтон-Уайтли из-за территориальных ограничений на использование контента. Об этом РИА Новости сообщили в компании.

В компании добавили, что ведут переговоры с представителями организации о технической возможности изменить настройки, чтобы вернуть публикацию в соцсеть.

Рекламная кампания с участием супруги актера Джейсона Стэтхема стартовала в июле. Позже публикация исчезла из аккаунта, однако изображения сохранились на сайте бренда и в других социальных сетях.

Ранее стало известно о разбирательстве вокруг рекламной кампании косметического бренда Cha U Kao. Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию "Нуолаб" на 2,5 миллиона рублей за рекламу с участием блогера Алексея Жидковского, усмотрев в ней пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

В компании не согласились с решением, подчеркнув, что ролики были коммерческой рекламой продукции без политического или идеологического смысла, а Жидковский привлекался исключительно для продвижения товара. Бренд удалил часть материалов, но это, по словам представителей, не означает признания вины.

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