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01 июля, 14:21

Экономика

Бренд Cha U Kao не согласился со штрафом по обвинению в пропаганде ЛГБТ

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Руководство косметического бренда Cha U Kao заявило, что не согласно с решением суда о штрафе за рекламу по делу о пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

В компании подчеркнули, что ролики были коммерческой рекламой косметической продукции, а блогер Алексей Жидковский привлекался исключительно для продвижения товара.

"Компания не вкладывала в промо политического или идеологического смысла", – заявили представители бренда.

В Cha U Kao сообщили, что решение об обжаловании будет принято после получения полного текста судебного постановления. Там также отметили, что удалили часть материалов с сайта и из соцсетей, однако эти действия, по мнению компании, не означают признания вины.

В пресс-службе добавили, что эта ситуация важна для всей косметической отрасли, поскольку производителям, рекламодателям и площадкам необходимо понимать, какие требования следует учитывать при размещении рекламы.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию "Нуолаб" (бренд Cha U Kao) на 2,5 миллиона рублей. Поводом стали рекламные ролики с блогером Жидковским в качестве амбассадора.

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