Бренд косметики Cha U Kao оштрафован за пропаганду ЛГБТ

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию "Нуолаб", которой принадлежит бренд косметики Cha U Kao, по делу о пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом ТАСС заявил один из участников процесса.

По словам собеседника агентства, сумма штрафа составила 2,5 миллиона рублей. Причиной составления административного протокола стали рекламные ролики линейки блеска для губ бренда Cha U Kao с блогером Алексеем Жидковским в качестве амбассадора.

Ранее суд запретил сайт, на котором размещались ЛГБТ-фанфики. Там были опубликованы любительские произведения, в которых описывались романтические и сексуальные отношения между персонажами одного пола. В суде объяснили, что это может изменить восприятие института семьи и традиционных ценностей.

Кроме того, суд запретил в РФ фильмы "С любовью, Саймон", "Убей своих любимых" и "Назови меня своим именем", поскольку в них содержатся элементы пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.