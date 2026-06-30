Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июня, 17:36

Экономика

Бренд косметики Cha U Kao оштрафован за пропаганду ЛГБТ

Фото: 123RF.com/anyaivanova

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию "Нуолаб", которой принадлежит бренд косметики Cha U Kao, по делу о пропаганде ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом ТАСС заявил один из участников процесса.

По словам собеседника агентства, сумма штрафа составила 2,5 миллиона рублей. Причиной составления административного протокола стали рекламные ролики линейки блеска для губ бренда Cha U Kao с блогером Алексеем Жидковским в качестве амбассадора.

Ранее суд запретил сайт, на котором размещались ЛГБТ-фанфики. Там были опубликованы любительские произведения, в которых описывались романтические и сексуальные отношения между персонажами одного пола. В суде объяснили, что это может изменить восприятие института семьи и традиционных ценностей.

Кроме того, суд запретил в РФ фильмы "С любовью, Саймон", "Убей своих любимых" и "Назови меня своим именем", поскольку в них содержатся элементы пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Экс-сотрудники Popcorn Books дали показания по делу о пропаганде ЛГБТ

Читайте также


судыбизнесэкономика

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика