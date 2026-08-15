Более 45 тыс обращений приняла газовая служба Москвы с начала года

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

С января по июль 2026 года специалисты сервисной службы АО "Мосгаз" отработали свыше 45 тысяч заявок от жителей. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на столичный комплекс горхозяйства.

Рост числа обращений в компании связывают с укреплением доверия москвичей к официальной сервисной службе, а также с более ответственным отношением горожан к вопросам безопасности. Чаще всего мастера вызывают для подключения или замены газоиспользующего оборудования, отметил гендиректор АО "Мосгаз" Михаил Вдовин.

Служба сервиса – одно из ключевых подразделений предприятия. Каждый день десятки специалистов обеспечивают ремонт, замену и техническое обслуживание газовых плит, водонагревателей и котлов, а также выполняют переделку газовой разводки в домах.

По действующему законодательству любые работы с газовым оборудованием могут проводить только сотрудники газораспределительной организации – это гарантирует соблюдение всех норм безопасности.

В Москве газифицировано около 1,8 миллиона квартир и частных домов. Все заявки по обслуживанию и ремонту газовых приборов специалисты выполняют оперативно. Кроме того, каждый год проводятся плановые комплексные проверки оборудования для своевременного устранения неисправностей и нарушений.

По техническим вопросам, связанным с газом, жители столицы могут обращаться в АО "Мосгаз". Электронные заявки принимаются ежедневно в любое время.

Ранее горожанам напомнили, что перед отпуском и длительным отсутствием дома нужно позаботиться о безопасной эксплуатации газового оборудования. В частности, следует перекрыть краны на газовых приборах и на опусках перед ними, но оставить открытыми краны на общедомовых газовых стояках. Если дата планового технического обслуживания совпадает с отсутствием дома, нужно согласовать ее перенос.