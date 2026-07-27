Депутат Якубовский: в домах с газовым отоплением нужно устанавливать счетчики

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Газовые счетчики обязательны для установки в домах и квартирах, которые отапливаются газом. Об этом заявил RT член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

"Необходимо учитывать максимальный часовой расход установленного оборудования: если он составляет менее двух кубометров газа в час, требование об обязательном учете не применяется", – уточнил депутат.

Он отметил, что точные данные по расходу можно посмотреть в технической документации на котел.

Якубовский добавил, что счетчик влияет именно на способ расчета израсходованного объема газа. Если прибор исправен, то владелец квартиры или дома платит за тот объем газа, который фактически потратил.

При отсутствии оборудования плата начисляется по нормативу. В частности, для отопления учитывается площадь помещения, а для приготовления пищи и нагрева воды – количество проживающих в доме.

Ранее пресс-служба Минстроя РФ сообщила, что информация об изменении порядка передачи показаний счетчиков воды с 1 августа не соответствует действительности. В ведомстве рассказали, что действующие правила установлены постановлением правительства № 354 от 6 мая 2011 года.