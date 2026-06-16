В России могут создать федеральную систему мониторинга аварийности в ЖКХ

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В России может появиться федеральная система мониторинга аварийности в теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении. Соответствующий законопроект подготовил Минстрой РФ, он опубликован на портале проектов правовых актов.

В пояснительных материалах к проекту отмечается, что сейчас в стране не предусмотрен единый порядок мониторинга и контроля устранения аварийных ситуаций в указанных сферах. Это, в свою очередь, приводит к разрозненности подходов в российских субъектах, отсутствию системного учета аварийных ситуаций и несвоевременному реагированию на них.

"Порядок мониторинга и контроля <...> позволит создать единую систему мониторинга аварийности. Будет сформирован единый подход к выявлению, регистрации, учету и устранению аварийных ситуаций и инцидентов на всей территории РФ", – говорится документе.

Также в министерстве указали, что это обеспечит системный сбор и анализ данных об аварийности и создаст основу для формирования достоверной статистики. Кроме того, нововведение должно позволить синхронизировать подходы и упростить осуществление контрольных функций надзорными органами.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кабмину начать подготовку к следующему отопительному сезону. По его словам, нужно продолжать работать над обеспечением бесперебойной работы жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики, а также добиваться надежного снабжения россиян горячей водой и электроэнергией.