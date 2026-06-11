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11 июня, 16:40

Общество

Мишустин поручил кабмину подготовиться к следующему отопительному сезону

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству начать подготовку к следующему отопительному сезону. Поручение было дано в ходе заседания кабмина.

Мишустин подчеркнул, что нужно продолжать трудиться над обеспечением бесперебойной работы жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики, а также добиваться надежного снабжения россиян горячей водой и электроэнергией.

Для этого, добавил он, необходимо тщательно проверить состояние инфраструктуры, потребность в ресурсах и модернизации, закупить оборудование, после чего провести конкурсные процедуры и сами работы.

Ранее сообщалось о начале плановых отключений горячей воды в Москве. Гидравлические испытания разделены на 600 этапов, их завершат в конце августа. Работы на системах теплоснабжения организованы одновременно во всех округах столицы.

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