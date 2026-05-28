В "Яндекс Картах" отобразили график отключения горячей воды

В "Яндекс Картах" появился график отключения горячей воды. Узнать расписание можно в карточке дома, сообщает пресс-служба сервиса.

Пользователям предлагается проверить даты и общее количество дней. Услуга распространяется только на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

Проверить информацию можно как в мобильном приложении, так и на сайте. Для этого необходимо найти свой дом в поисковой строке или на карте. Данные о графике отключения поступают с портала мэра и правительства Москвы, а также портала "Цифровой Санкт-Петербург".

Плановые отключения горячей воды в столице начались в середине мая в рамках профилактических работ на теплосетях. Гидравлические испытания разделены на 600 этапов, которые завершат в конце августа. Работы на системах теплоснабжения организованы одновременно во всех округах города.

В ходе мероприятия специалисты должны будут проверить свыше 19 тысяч километров сетей, чтобы убедиться в их готовности к холодному времени года.