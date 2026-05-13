Плановые отключения горячей воды начались в Москве

Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) начала проводить профилактические работы на теплосетях, в рамках которых организованы плановые отключения горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"МОЭК 13 мая приступила к проведению профилактических работ на сетях теплоснабжения. Они выполняются для подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов, их главным элементом являются гидравлические испытания трубопроводов", – отмечается в сообщении.

Гидравлические испытания разделены на 600 этапов, которые завершат в конце августа. Работы на системах теплоснабжения организованы одновременно во всех округах Москвы. В них задействованы более 3 тысяч человек, 200 опрессовочных центров и свыше 280 единиц спецтехники.

В ходе гидравлических испытаний тепловых сетей специалисты должны будут проверить свыше 19 тысяч километров сетей, чтобы убедиться в их готовности к холодному времени года.

Посмотреть график отключения горячей воды можно в онлайн-сервисе на портале mos.ru, в мобильном приложении "Моя Москва", на сайте ПАО "МОЭК", а также в разделе "Мой дом" на платформе "Электронный дом".

