Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 21:20

Происшествия

Обливший бывшую девушку кислотой петербуржец приносил к ее дому по два цветка

Фото: телеграм-канал "Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Житель Санкт-Петербурга, который облил бывшую девушку кислотой, приносил к дому пострадавшей по два цветка, намекая на траурные мероприятия. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ее отца.

Кроме того, за несколько месяцев до случившегося злоумышленник уже угрожал экс-возлюбленной, заявляя, что убьет сначала ее семью, а потом и ее саму. Тогда она обратилась в полицию, но это не повлияло на мужчину.

Также отец пострадавшей вспомнил, что нападавший незадолго до трагедии пытался встретиться с бывшей и попросил свою знакомую притвориться покупательницей ноутбука, который она продавала. В итоге на встречу пришел он сам.

По словам собеседника СМИ, у его дочери ожоги 35% тела, она все еще в реанимации. Девушка находится в сознании, но ей трудно говорить из-за того, что губы были обожжены кислотой. Также она плохо видит одним глазом, поэтому прогнозы по зрению пока давать рано.

Инцидент произошел 23 мая в квартире дома на Железноводской улице в Санкт-Петербурге. 27-летний местный житель облил бывшую девушку кислотой, выстрелил в нее из сигнального пистолета и ранил ножом, после чего скрылся. Подозреваемого быстро нашли и задержали. Сейчас он находится под стражей по решению суда.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика