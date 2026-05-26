Обливший бывшую девушку кислотой петербуржец приносил к ее дому по два цветка

Житель Санкт-Петербурга, который облил бывшую девушку кислотой, приносил к дому пострадавшей по два цветка, намекая на траурные мероприятия. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ее отца.

Кроме того, за несколько месяцев до случившегося злоумышленник уже угрожал экс-возлюбленной, заявляя, что убьет сначала ее семью, а потом и ее саму. Тогда она обратилась в полицию, но это не повлияло на мужчину.

Также отец пострадавшей вспомнил, что нападавший незадолго до трагедии пытался встретиться с бывшей и попросил свою знакомую притвориться покупательницей ноутбука, который она продавала. В итоге на встречу пришел он сам.

По словам собеседника СМИ, у его дочери ожоги 35% тела, она все еще в реанимации. Девушка находится в сознании, но ей трудно говорить из-за того, что губы были обожжены кислотой. Также она плохо видит одним глазом, поэтому прогнозы по зрению пока давать рано.

Инцидент произошел 23 мая в квартире дома на Железноводской улице в Санкт-Петербурге. 27-летний местный житель облил бывшую девушку кислотой, выстрелил в нее из сигнального пистолета и ранил ножом, после чего скрылся. Подозреваемого быстро нашли и задержали. Сейчас он находится под стражей по решению суда.

