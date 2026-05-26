Эксперт Снегуров призвал учителей не увлекаться трендом на "контрольное списывание"

"Контрольное списывание" стало трендом среди учителей в социальных сетях. Главное условие – шпаргалки должны быть рукописными. Помогают ли такие методики усваивать материал, разбиралась Москва 24.

"Ничего не вижу"

Среди российских учителей набирает популярность необычная методика проверки знаний – так называемое контрольное списывание. Суть ее проста: ученикам разрешают пользоваться заранее заготовленными шпаргалками, но с одним важным условием – они должны быть рукописными. Второе правило – не быть пойманным.

"Пока я сижу за своим столом, я ничего не вижу, но если я встала, хожу между рядами и увидела шпаргалку, она будет изъята", – рассказала в своих соцсетях одна из преподавательниц, практикующих этот метод.

Сторонники такого подхода объясняют его эффективность несколькими причинами. Во-первых, процесс подготовки шпаргалок помогает ученику структурировать материал, выделять самое главное и сокращать объем информации. Во-вторых, написание текста от руки, в отличие от бездумного копирования из интернета или распечатки, задействует моторную память и способствует лучшему запоминанию.

В комментариях в соцсетях пользователи в основном положительно оценили новую методику. Многие вспомнили свой опыт.

"Нам самим в детстве написание материала от руки очень помогало запомнить", "у нас преподаватель в университете игнорировал шпаргалки от руки, но если распечатка или телефон – на пересдачу", "это, наверное, один из самых эффективных способов усвоения материала" ,"дети в процессе логически думают, как материал сократить, уместить, а еще и проверка на реакцию", – подтвердили комментаторы.

При этом сами учителя подчеркивают, что используют такой метод для проверочных работ лишь время от времени, чтобы сохранить интерес учащихся, но не позволить им злоупотреблять доверием.

Время экспериментов

"Контрольное списывание" – это, по сути, легализация того, к чему школьники и так постоянно стремятся, и в этом есть определенный смысл: простая подготовка рукописной шпаргалки вовлекает ребенка в учебу. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 выразил заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук, историк Александр Снегуров.

"Тем более сейчас, когда искусственный интеллект предлагает разные варианты списывания, нужно учить методикам осмысленного использования различных материалов", – подчеркнул он.

По мнению эксперта, как экспериментальный этюд такая практика может быть уместна и полезна: через нее у кого-то появится интерес к предмету или ослабнет страх перед контрольными. Однако есть и риски.





Александр Снегуров заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук, историк Излишнее увлечение способно создать у ребенка иллюзию, что так списывать можно всегда. Поэтому главная установка – расчет на свои силы, волю, память, способность анализировать – должна оставаться ведущей. Есть ОГЭ и ЕГЭ, где малейшее отклонение от правил может привести к удалению ученика из аудитории и еще большему стрессу. Так что увлекаться подобными практиками излишне не стоит.

Проводить контрольные работы с разрешением списывать, по словам Снегурова, следует не чаще пары раз в год. Важно обязательно проанализировать результаты: посмотреть, насколько велика тяга к списыванию, умеют ли ученики работать с разными материалами и источниками.

"Таким образом можно протестировать и более широкий спектр вопросов, узнать что-то о личности школьника, дать материал для наблюдений классному руководителю и психологу. Это игровая форма, сглаживающая стресс, но доминировать такая практика не должна. Важно соблюдать систему сдерживания и противовесов", – заключил он.

Председатель профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков также поддержал эксперимент, уточнив в разговоре с Москвой 24, что каждый педагог сам определяет, как организовывает процесс обучения.



Дмитрий Казаков председатель профсоюза "Учитель" Разнообразие полезнее, чем один железобетонный, неподвижный подход. Любой эксперимент является хорошим, когда он проводится осознанно, подготовлено, а его итоги анализируются для коррекции дальнейшей работы.

Учителя в целом используют множество разных методов в процессе обучения: интерактивные и игровые, где дети активно участвуют в уроке, больше говорят, чем слушают. Помимо этого, есть методики, когда обучение происходит через общение школьников друг с другом, а также с помощью проектной деятельности.

Выбор подхода зависит от поставленной цели, пояснил эксперт. Где-то необходимо просто запомнить информацию, где-то требуется развивать определенные навыки например, умение взаимодействовать, планировать деятельность, трудиться самостоятельно, работать с текстом и большими объемами информации, искать ее, делать выводы, анализировать, синтезировать. Процесс обучения – это не только приобретение знаний, но и навыки, умения, в том числе социальные, заключил Казаков.