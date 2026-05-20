20 мая, 15:48

Общество
Эксперт Шендановин: учебник по физкультуре снизит вероятность травм у ребенка

Сначала теория? Зачем нужны учебники по физкультуре в российских школах

Минпросвещения РФ разрабатывает государственный учебник по физкультуре для российских школ. Насколько он необходим и чем может помочь детям, разбиралась Москва 24.

"Кирпич в рюкзаке"?

Министерство просвещения РФ разрабатывает государственный учебник по физической культуре, рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, этот предмет не менее важен, чем дисциплины, входящие в ЕГЭ, так как именно в школе закладываются основы здорового образа жизни. При этом на апробацию учебников понадобится два-три года, уточнил он.

Также Кравцов сообщил, что министерство утвердило единую программу обучения физкультуре в образовательных учреждениях.

Эксперт Минпросвещения, профессор кафедры физического воспитания Института физической культуры и спорта РГПУ им. А. И. Герцена, заслуженный тренер России по художественной гимнастике Инна Быстрова заявила ТАСС, что современные школьники проводят много времени с гаджетами, поэтому заинтересовать их помогут новые методы и средства.

Программа направлена не только на укрепление физического здоровья, но и на формирование характера, умения работать в команде, ответственного отношения к себе и окружающим. Такой подход задает высокие стандарты для всей системы физического воспитания.
Инна Быстрова
заслуженный тренер России по художественной гимнастике

Заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург в беседе с НСН отметил, что учебник по физкультуре должен не вызывать отторжение от спорта и ориентироваться на индивидуальный подход.

"У всех разное состояние здоровья. Для одного подтягивание на турнике хоть 30 раз нормально, а для другого три раза – большое достижение. Я глубоко убежден, что единственное, чего не должно быть на уроке физкультуры, чтобы так называемые "освобожденные" сидели на скамейках и ничего не делали. Бывает, когда что-то противопоказано, но часто этого нет. Каждый из детей должен получать задание по силам, а учитель – фиксировать индивидуальные достижения, а не отбивать охоту к занятиям физкультурой", – напомнил Ямбург.

Однако глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в соцсетях выразила сомнения по поводу необходимости такого учебника. По ее мнению, он станет "дополнительным кирпичом, который дети таскают в своем многокилограммовом рюкзаке".

Надо приветствовать?

Методические рекомендации и дидактические пособия постоянно обновляются, что помогает улучшать качество образования. Это необходимо в том числе для упрощения работы учителя, рассказал Москве 24 первый зампред комитета Госдумы по просвещению, академик РАО Михаил Берулава.

Парламентарий поприветствовал такую работу, однако подчеркнул, что учебники по физкультуре не стоит делать обязательными, "чтобы школьники их бездумно штудировали и зубрили".

Если по желанию или необходимости, например при пропуске занятий, ребенок хочет посмотреть материал – пожалуйста, нельзя ему запретить заглянуть. Однако главное на таких уроках – физическая активность.
Михаил Берулава
первый зампред комитета Госдумы по просвещению, академик РАО

Председатель профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков в разговоре с Москвой 24 отметил, что данная работа проходит в рамках общей тенденции, когда создаются единые учебники по всем предметам.

"Хорошо это или плохо – вопрос дискуссионный, но такие решения нужно принимать как минимум в контакте с педагогическим сообществом, учителями физкультуры. Что касается сроков, для введения новых учебников нужна апробация. Чтобы понять их эффективность и необходимость, нужно как минимум несколько лет", – отметил эксперт.

Сам учебник педагоги еще не видели, поэтому неизвестно, каким он будет, уточнил в разговоре с Москвой 24 учитель физкультуры Юрий Шендановин.

"Говорят, он появится в ближайшее время, над ним работают. Учебник по физкультуре существует в школе достаточно давно: мало кто из детей им пользуется, неважно, бумажный он или электронный", – сказал он.

По словам педагога, многие школьники и их родители относятся к предмету поверхностно, до конца не понимая его сути и глубины.

Теория от практики не может идти отдельно, потому что, если есть только последняя, возникает вероятность травм. Плюс ребенок не до конца понимает, чем занимается. В связи с этим в любой дисциплине сначала изучается теория – правила игры, особенности техники. Тогда ребенку намного проще, особенно если он пропустил урок по каким-то причинам.
Юрий Шендановин
учитель физкультуры

Однако, если учебник будет содержать много "воды", школьник не станет его читать. По мнению Шендановина, внутри обязательно должны быть иллюстрации, которые покажут красоту движения и технику. Плюс истории чемпионов, добившихся высоких результатов.

"Также важно, чтобы, выполняя те или иные действия, ребенок понимал: он сможет достичь результата под присмотром и контролем учителя. Педагог – это человек, который направляет и поддерживает, а учебник, возможно, мотивирует", – добавил он.

Пособия дадут молодежи правильные сигналы, к чему стремиться, чтобы быть успешным, здоровым и счастливым человеком. Однако, помимо этого, должна быть мотивация и здоровый образ жизни, который идет из семьи, заключил Шендановин.

Веткина Анастасия

