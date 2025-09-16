Психолог Резенова назвала опасности использования аниме в школьной программе

Задачи про героев популярных аниме предложили решить российским школьникам на уроке математики. Насколько актуален такой подход в современной системе образования, разбиралась Москва 24.
Математическая "атака"
Ученикам одной из российских школ предложили решить на математике задачи, героями которых стали аниме-персонажи. Фото с условиями завирусились в соцсетях.
"Рост аниме-персонажа Хаима Баки 1,61 см, а высота его фигурки в "Гикмаркете" в 7 раз меньше. Найдите высоту фигурки в магазине", – приведено в условиях одной из задач.
При этом мнения пользователей Сети разделились.
"Почему нет? Если это развивает, есть цифры и вводные данные, то хоть на яблоках, хоть на трактористах, хоть на титанах"; "представляю, в каком шоке будут пытаться решить это родители"; "молодежь не разбирается в стрелочных часах, какие мультики?" – отметили они.
В целом тема аниме в российских школах уже поднималась неоднократно. Например, в 2024 году учащимся 11-х классов разрешили использовать примеры из аниме, а также комиксов, фильмов и даже компьютерных игр в качестве аргументов при написании сочинений на ЕГЭ по русскому языку.
"Экзаменуемые свободны в выборе источника примеров-аргументов. Выбор определяется уровнем духовного и социального развития, кругозором, сферой интересов конкретного экзаменуемого", – пояснили тогда в Рособрнадзоре.
Однако уже в 2025-м ЕГЭ по русскому языку снова затронули изменения, и использовать примеры из разрешенных год назад источников запретили.
На сегодняшний день продукция с изображением аниме-героев продолжает пользоваться спросом среди молодежи. Как показало одно из исследований, в 2025 году доля канцелярии в азиатском стиле на прилавках российских торговых сетей выросла на 40% по сравнению с 2024-м. Самыми популярными принтами стали изображения персонажей аниме и манги "Наруто" и "Атака титанов". А в апреле 2025-го издательство "Эксмо" анонсировало выпуск серии книг отечественной классической литературы с новыми обложками под названием "Мяу классика". Персонажей "Евгения Онегина" и "Героя нашего времени" изобразили в стиле фурри-аниме, наделив их кошачьими ушами и хвостами.
Тогда первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что иллюстрации влияют на детей так же, как само произведение.
"Нельзя взять текст и нарисовать к нему такие картинки, которые будут вызывать не совсем адекватную реакцию у детей. Здесь точно должен быть комплексный контроль", – сказала она.
Однако первый зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев отметил, что "обложка – это всего лишь оболочка".
"Мы живем в XXI веке"
В использовании имен персонажей мультипликации в учебной программе нет ничего плохого. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
"Даже политики дают не сухие программы и предложения, а тоже стараются каким-то образом внести разнообразие, используя в том числе элементы аниме. Мы живем в XXI веке, и мне думается, что это не просто допустимо, а даже привлекательно для детей", – сказала она.
При этом, по словам депутата, математические задачи и сочинения по русскому языку на ЕГЭ сравнивать нельзя.
"Это абсолютно разные вещи. Кроме того, дети не занимаются изучением аниме на уроках русского языка и литературы, они изучают классические произведения, художественную литературу времен, когда еще не было аниме. Поэтому работа Рособрандзора и министерства просвещения ведется в правильном направлении", – подчеркнула она.
При этом детский психолог Надежда Резенова заявила, что параллельно важно говорить с детьми о ценностях дружбы.
"Дети же все равно это читают и смотрят, на это уже нет смысла закрывать глаза", – отметила она.
По мнению психолога, если это поможет в обучении, даст ребенку дополнительный стимул, то шаг вполне оправдан, однако дома и в школе необходимо поддерживались ценности, которые направлены на дружбу, на уважение, а также на соблюдение личных границ, что защитит детей от влияния нежелательного контента.