Психолог Резенова назвала опасности использования аниме в школьной программе

Задачи про героев популярных аниме предложили решить российским школьникам на уроке математики. Насколько актуален такой подход в современной системе образования, разбиралась Москва 24.

Математическая "атака"

Ученикам одной из российских школ предложили решить на математике задачи, героями которых стали аниме-персонажи. Фото с условиями завирусились в соцсетях.

"Рост аниме-персонажа Хаима Баки 1,61 см, а высота его фигурки в "Гикмаркете" в 7 раз меньше. Найдите высоту фигурки в магазине", – приведено в условиях одной из задач.





из условия задачи Рост Колоссального титана из аниме "Атака титанов" 60,8 м, а рост Бронированного титана – 15,2 м. Определите, во сколько раз Колоссальный титан выше Бронированного титана.

При этом мнения пользователей Сети разделились.

"Почему нет? Если это развивает, есть цифры и вводные данные, то хоть на яблоках, хоть на трактористах, хоть на титанах"; "представляю, в каком шоке будут пытаться решить это родители"; "молодежь не разбирается в стрелочных часах, какие мультики?" – отметили они.

В целом тема аниме в российских школах уже поднималась неоднократно. Например, в 2024 году учащимся 11-х классов разрешили использовать примеры из аниме, а также комиксов, фильмов и даже компьютерных игр в качестве аргументов при написании сочинений на ЕГЭ по русскому языку.

"Экзаменуемые свободны в выборе источника примеров-аргументов. Выбор определяется уровнем духовного и социального развития, кругозором, сферой интересов конкретного экзаменуемого", – пояснили тогда в Рособрнадзоре.

Однако уже в 2025-м ЕГЭ по русскому языку снова затронули изменения, и использовать примеры из разрешенных год назад источников запретили.

На сегодняшний день продукция с изображением аниме-героев продолжает пользоваться спросом среди молодежи. Как показало одно из исследований, в 2025 году доля канцелярии в азиатском стиле на прилавках российских торговых сетей выросла на 40% по сравнению с 2024-м. Самыми популярными принтами стали изображения персонажей аниме и манги "Наруто" и "Атака титанов". А в апреле 2025-го издательство "Эксмо" анонсировало выпуск серии книг отечественной классической литературы с новыми обложками под названием "Мяу классика". Персонажей "Евгения Онегина" и "Героя нашего времени" изобразили в стиле фурри-аниме, наделив их кошачьими ушами и хвостами.

Тогда первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что иллюстрации влияют на детей так же, как само произведение.

"Нельзя взять текст и нарисовать к нему такие картинки, которые будут вызывать не совсем адекватную реакцию у детей. Здесь точно должен быть комплексный контроль", – сказала она.

Однако первый зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев отметил, что "обложка – это всего лишь оболочка".

"Мы живем в XXI веке"

В использовании имен персонажей мультипликации в учебной программе нет ничего плохого. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

"Даже политики дают не сухие программы и предложения, а тоже стараются каким-то образом внести разнообразие, используя в том числе элементы аниме. Мы живем в XXI веке, и мне думается, что это не просто допустимо, а даже привлекательно для детей", – сказала она.





Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Я смотрю на этот подход к образованию как на элемент сегодняшнего дня и отношусь к этому вполне спокойно, потому что сейчас другие дети. Я полагаю, что зрительное восприятие и формулировки, которые содержатся в учебниках, им ничуть не навредят.

При этом, по словам депутата, математические задачи и сочинения по русскому языку на ЕГЭ сравнивать нельзя.

"Это абсолютно разные вещи. Кроме того, дети не занимаются изучением аниме на уроках русского языка и литературы, они изучают классические произведения, художественную литературу времен, когда еще не было аниме. Поэтому работа Рособрандзора и министерства просвещения ведется в правильном направлении", – подчеркнула она.

При этом детский психолог Надежда Резенова заявила, что параллельно важно говорить с детьми о ценностях дружбы.

"Дети же все равно это читают и смотрят, на это уже нет смысла закрывать глаза", – отметила она.

По мнению психолога, если это поможет в обучении, даст ребенку дополнительный стимул, то шаг вполне оправдан, однако дома и в школе необходимо поддерживались ценности, которые направлены на дружбу, на уважение, а также на соблюдение личных границ, что защитит детей от влияния нежелательного контента.