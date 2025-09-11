В России доля канцелярии в азиатском стиле выросла на 40% в 2025 году

Фото: 123RF/gioiak2

Доля канцелярии в азиатском стиле на прилавках российских торговых сетей выросла на 40% по сравнению с прошлым годом. Такие результаты показало исследование сети гипермаркетов "О’КЕЙ".

По данным аналитиков, самыми востребованными принтами стали изображения персонажей культовых аниме и манги – "Наруто", "Атака титанов" и других известных франшиз. Популярными оказались как лицензионные изображения, так и авторские арты. При этом в топ-5 самых продаваемых школьных товаров в азиатской тематике вошли тетради, наборы чертежных принадлежностей, ластики, ручки и гуашь.

Чаще всего, отметили эксперты, россияне покупают сразу несколько товаров с одинаковыми изображениями, чтобы собрать коллекцию принадлежностей в едином стиле.

При этом, несмотря на рост онлайн-сегмента, категория канцелярии остается офлайн-зависимой. Согласно статистике, 7 из 10 продаж совершаются в физических магазинах.

Больше всего канцелярских товаров в азиатском стиле купили жители Санкт-Петербурга, Москвы и Краснодара. В первом городе чаще всего покупали тетради и дневники с аниме-принтами, во втором – ручки, карандаши и альбомы с изображениями любимых героев, в третьем – чертежные наборы и пеналы.

Ранее издательство "Эксмо" выпустило серию книг отечественной классической литературы с новыми обложками под названием "Мяу классика". Персонажей произведений изобразили в стиле фурри-аниме.

Однако депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявила, что иллюстрации являются такой же частью книги, как и текст, и влияют на детей так же, как само произведение. По ее мнению, в этом вопросе должен быть комплексный контроль.