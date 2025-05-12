Депутат заксобрания Петербурга Крупник потребовал проверить аниме-игрушки

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Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил проверить аниме-игрушки, которые изображают детей и подростков в непристойных позах и нижнем белье. Об этом сообщает RT.

"Защита детства и защита половой неприкосновенности детей – важнейшая задача, стоящая перед нашим обществом и государством. Категорически нельзя допускать проникновения в детскую сферу сексуализации и элементов нездоровых отношений", – объяснил он.

Как отметил депутат, в продаже можно легко найти и купить такие товары. По словам парламентария, подобные игрушки неприкрыто эксплуатируют образы детей, которые можно отнести к порнографии.

Ранее в Госдуме выразили обеспокоенность относительно игрушек, которые могут негативно повлиять на психику детей. Депутаты считают, что некоторые куклы, такие как монстры и герои фильмов ужасов, могут травмировать неокрепшую детскую психику. В связи с этим депутаты обратились к Роспотребнадзору с просьбой провести проверку законности продажи таких игрушек в российских магазинах.

Между тем депутат Госдумы Татьяна Буцкая указывала, что компьютерные игры должны проходить экспертную оценку, поэтому в РФ разрабатывается ГОСТ на психолого-педагогическую экспертизу игр и игрушек. Парламентарий выразила надежду на то, что это станет одним из основных шагов к созданию закона о психолого-педагогической экспертизе детских игр.

