Врач Мескина: детские игрушки должны быть безопасными и соответствовать возрасту

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Детские игрушки должны быть безопасными и соответствовать возрасту ребенка, предупредила врач-педиатр, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ им. Владимирского Елена Мескина. Об этом сообщает Life.ru.

По словам специалиста, безопасность игрушек определяется возрастом ребенка. Маленькие ребята еще не умеют вести себя должным образом во время игры и могут случайно проглотить элементы игрушки. В качестве примера врач привела ситуацию с игрушками, содержащими магнитные шарики. В прошлом они были популярны, но если ребенок проглотит два таких шарика, они могут слипнуться в кишечнике.

"Игрушки должны быть сделаны из нетоксичных материалов. Были случаи, когда игрушки содержали формальдегид или красители, вызывающие аллергию у детей", – отметила педиатр.

Мескина подчеркнула, что при выборе игрушек очень важно учитывать фактор безопасности, так как активность ребенка может помешать родителю заметить опасную ситуацию.

Кроме того, игрушки должны быть развивающими. Игры с ролевыми моделями способствуют формированию социальных умений у детей, помогая им осваивать различные социальные роли. Например, подчеркнула врач, девочки могут развивать в себе качества матери и хозяйки, играя с куклами, а мальчики могут тренировать свои навыки, используя игрушечные машинки.

Также развивающие игрушки, такие как пирамидки, домики и формы, помогают детям изучать цвета, цифры и улучшают их когнитивные способности. При этом игрушки не должны вызывать у детей негативные эмоции, в обратном случае они способны травмировать хрупкую психику.

"Например, игрушечное оружие, пистолетики, сабли – они нужны мальчикам. Но такие игрушки должны быть безопасными. Если игра с оружием направлена на защиту, а не на нападение, это правильно", – подытожила Мескина.

В России могут утвердить перечень игрушек для детсадов. С соответствующей инициативой выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Ведомство разрабатывает концепцию дошкольного образования, так как этот период в жизни ребенка – один из основных периодов формирования всех основных психологических функций, отметил Кравцов.