Глава Минпросвещения Кравцов заявил о необходимости перечня игрушек для детсадов

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В России необходимо утвердить перечень игрушек для детсадов, считает глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Об этом он сказал в рамках заседания оргкомитета конкурса "Родная игрушка".

"Мы сейчас разрабатываем новую стратегию образования, концепцию, в том числе дошкольного образования. Потому что дошкольный период – один из основных периодов формирования всех основных психологических функций детей. Поэтому нам нужно, как и в школе, перечень тех игрушек, которые будут поставляться в детские сады", – передает ТАСС его слова.

Кравцов отметил, что это будет перечень для определенного возраста.

Ранее рабочая группа Минпросвещения начала прорабатывать целесообразность и форматы введения в детских садах аналога проекта "Разговоры о важном". Работа ведется в рамках составления стратегии развития образования России до 2040 года.

В рабочую группу вошли педагоги, психологи, директора детских садов и ученые. Эксперты работают над адаптацией проекта под психологические особенности детей дошкольного возраста.

