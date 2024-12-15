Кравцов: рабочая группа прорабатывает адаптацию "Разговоров о важном" для детсадов

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В настоящий период рабочая группа Минпросвещения РФ прорабатывает целесообразность и форматы введения в детских садах аналога проекта "Разговоры о важном", расказал в беседе с ТАСС глава ведомства Сергей Кравцов.

Он уточнил, что работа ведется в рамках составления стратегии развития образования РФ до 2040 года. В рабочую группу вошли педагоги, психологи, директора детских садов и ученые. Эксперты работают над адаптацией проекта под психологические особенности детей дошкольного возраста.

Министр также обратил внимание, что в случае введения адаптированных "Разговоров о важном" в программу детских садов ведомство объявит об этом дополнительно.

Первые "Разговоры о важном", посвященные истории города и региона, выдающимся личностям и моральным качествам, прошли в российских школах 5 сентября 2022 года. Кравцов тогда отмечал, что проект призван учить доброте и справедливости, знакомить детей с историей с младших классов.

Идею о распространении этой программы на детские сады, высказанную на встрече с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года", поддержал Владимир Путин. Президент напомнил о таких выражениях, как "впитал с молоком матери" или "усвоил с молодых ногтей", и подчеркнул, что базовые ценности необходимо в доступной форме преподносить маленьким гражданам РФ.

После этого в Минпросвещения указали, что решение о разработке соответствующей программы для детских садов специалисты примут после тщательного анализа потребностей детей и родителей. Кроме того, они должны будут изучить кадровые возможности дошкольных организаций.