Путин поддержал идею распространить проект "Разговоры о важном" на детские сады

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Владимир Путин поддержал высказанную на встрече с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года" инициативу, согласно которой проект "Разговоры о важном" предлагается распространить на детские сады.

Президент РФ, вспомнив такие выражения, как "впитал с молоком матери" или "усвоил с молодых ногтей", объяснил, что базовые ценности необходимо в доступной форме преподносить маленьким гражданам РФ.

"Разговоры о важном" – это серьезное начало большой работы. Здесь важно не перегибать только ничего, понимаете? Ничего нельзя перегибать. Все должно быть в меру. Это первое. Второе – все должно быть искренне, объективно, доходчиво", – отметил Путин.

Сейчас, по словам главы государства, проект "Разговоры о важном" в школах показывает хорошие результаты. Путин подчеркнул его своевременное введение в образовательных учреждениях. Этот цикл, как он отметил, позволяет дополнить образовательные программы по таким общественно значимым предметам, как история и обществоведение.

"Если мы молодого человека не ориентируем как-то в пространстве и не ориентируем его в бесконечном потоке информации, самому молодому человеку очень трудно сориентироваться, очень трудно", – добавил российский лидер.

Первые "Разговоры о важном", посвященные истории города и региона, выдающимся личностям и моральным качествам, прошли в российских школах 5 сентября 2022 года. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что данный проект призван учить доброте и справедливости, знакомить с историей детей с младших классов.

Путин отмечал, что на "Разговорах о важном" учителя должны доносить школьникам главную мысль – любовь к России. Президент отметил, что преподносить ее необходимо творчески. По его мнению, посмотреть на это можно с точки зрения истории, семьи, традиций, а также с точки зрения стоящих перед страной задач.

