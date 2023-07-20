Минпросвещения РФ предложило ветеранам СВО принимать участие в "Разговорах о важном"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

К "Разговорам о важном", которые проводятся в российских школах, следует привлекать ветеранов и участников спецоперации РФ на Украине, заявил первый замглавы Минпросвещения России Александр Бугаев. Его слова приводит ТАСС.

Бугаев выступил с предложением в рамках форума ветеранов боевых действий СВО госфонда "Защитники Отечества" "Справедливость. Забота. Уважение". Он подчеркнул, что "знамя поколения победителей" должно быть подхвачено.

Замминистра напомнил, что сейчас в образовательных учреждениях усилена воспитательная работа. На базе школ каждый понедельник проходят "Разговоры о важном".

"И нам представляется важным, чтобы в этих уроках принимали участие вы, дорогие ветераны, дорогие участники специальной военной операции", – подчеркнул Бугаев.

Первые "Разговоры о важном", посвященные истории города и региона, выдающимся личностям и моральным качествам, прошли в российских школах 5 сентября прошлого года. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что данный проект призван учить доброте и справедливости, знакомить с историей детей с младших классов.

В феврале этого года министр сообщил, что "Разговоры о важном" будут проводить и для родителей школьников. Он отметил, что ведется системная работа для того, чтобы будущие занятия были интересны для родителей.



Новые уроки для взрослых хотят ввести в российских школах